Incendie maîtrisé à la cité du Peterbos à Anderlecht

Il n’y a pas eu d’évacuation dans les étages grâce à un compartimentage rendu possible avec les portes coupe-feu de l’immeuble et les sols en béton.

Les pompiers ont mobilisé trois autopompes, deux camions-échelles et un camion citerne afin de pallier à tout développement du feu. Plusieurs ambulances et deux smur (service mobile d’urgence et de réanimation) ont également été envoyés sur les lieux.