Philippe Clement aux anges après la victoire du FC Bruges à Leipzig: «Un match remporté en deux temps»

Alors que Simon Mignolet venait d’expliquer que « ce succès est phénoménal pour nous mais aussi pour le football belge dans son ensemble », Philippe Clement était forcément un entraîneur heureux et fier, lui aussi, quelques longues minutes après le coup de sifflet final d’une rencontre exceptionnelle qui ouvre des perspectives nouvelles à son équipe.

« Ce match, on l’a gagné en deux temps », expliquait-il. « En première mi-temps grâce à notre football, en proposant beaucoup de verticalité et de combinaisons. C’était fantastique mais il était aussi utopique de penser qu’on pouvait garder ce niveau durant 90 minutes. Après le repos, on a fait preuve de solidarité défensive, en jouant de manière très compacte tout en se créant tout de même l’une ou l’autre occasion en contre-attaque. Pourtant, on a manqué de présence offensive parce que De Ketelaere, qui a été malade il y a deux jours, était mort. Ce qu’on a réalisé est incroyable mais il reste quatre matches pour confirmer tout cela, en continuant à nous montrer ambitieux et solidaires. On espère aussi garder ce niveau pour le Topper de dimanche… »