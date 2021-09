Météo: températures en baisse, ciel couvert et pluie au programme de ce mercredi

La pluie fait son retour ce mercredi matin, avec une zone de précipitations qui s’évacuera progressivement vers l’est. Cet après-midi, le risque d’averses concernera le nord du pays avec éventuellement quelques coups de tonnerre, selon les prévisions météorologiques de l’IRM. Les températures ne dépasseront pas 11 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 16 degrés sur l’ouest du pays. Le vent sera modéré à assez fort et soufflera de secteur sud-ouest, puis d’ouest. Le long du littoral, il sera parfois fort, avec des rafales pouvant atteindre 50 à 70 km/h.

En soirée, la nébulosité sera variable avec quelques averses résiduelles, surtout sur le nord du pays. Le temps redeviendra ensuite plus sec avec de larges éclaircies à partir de la France. En seconde partie de nuit, de la brume ou du brouillard pourront se former, surtout en Ardenne. Les minima baisseront entre 4 et 10 degrés dans la plupart des régions, mais pourront se rapprocher de 0 degré dans certaines vallées ardennaises. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest.