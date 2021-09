Lionel Messi après son premier but avec le PSG: «J’avais hâte de marquer pour effacer ce qui s’est passé à Bruges» (vidéo)

Lionel Messi a inscrit son premier but sous le maillot parisien lors de la victoire 2-0 contre Manchester City, mardi, en Ligue des champions. « C’est vrai que j’avais assez hâte de marquer. J’ai peu joué ces derniers temps, je n’avais joué qu’une fois ici (au Parc des princes, NDLR) mais petit à petit je m’adapte et je m’intègre à l’équipe », a déclaré Messi au micro de Canal+.

Concernant son entente avec les deux autres stars de l’équipe Kylian Mbappé et Neymar, Messi a expliqué que « au fur et à mesure, nous commençons à mieux nous connaître et à jouer ensemble. Je suis sûr que nous allons progresser. Nous devons grandir en tant qu’équipe. Ce soir, nous avons très bien joué, il faut tout donner et que ce soit nous qui contrôlions les matches. »