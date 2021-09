Une société de technologie médicale helvético-néerlandaise vers la bourse de Bruxelles

La paraplégie est le résultat d'une lésion de la moelle épinière, qui rend les personnes paralysées. Onward tente de traiter les patients atteints de paraplégie par la stimulation électrique de la moelle épinière.

La société - dont le siège est à Eindhoven et qui possède des filiales aux États-Unis et en Suisse - a annoncé mercredi une introduction en bourse sur Euronext Bruxelles et une deuxième cotation à Amsterdam. Avec le produit de la vente, Onward souhaite lever de nouveaux fonds pour poursuivre la recherche, le développement de produits et la commercialisation.