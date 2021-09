Etats-Unis: une ancienne porte-parole de Trump décrit dans un livre ses colères «terrifiantes»

Une ancienne porte-parole de la Maison-Blanche pendant la présidence Trump décrit dans un livre les accès de colère « terrifiants » de l’ex-président, qui ne se calmaient qu’en lui diffusant ses morceaux de musique préférés, selon des extraits publiés mardi par la presse américaine.

Dans un ouvrage intitulé « I’ll Take Your Questions Now » (« Je vais maintenant prendre vos questions », en français), Stephanie Grisham – qui ne s’est jamais pliée à l’exercice quotidien de la conférence de presse avec les journalistes couvrant la Maison-Blanche – décrit un Donald Trump caractériel, menteur, dissimulateur et sexiste.