Suspicion de fraude dans le football belge: Felice Mazzù répond aux accusations à son sujet (vidéo)

Ce mercredi (20h20), La Une diffuse l’enquête de Thierry Luthers et Patrick Remacle qui fait trembler tout le football belge. Cette émission, on l’attend avec impatience. Et c’est un tel événement qu’on en parle également sur les autres chaînes télévisées. Logique quand on a Felice Mazzù comme invité, serait-on tenté de dire, comme c’était le cas de RTL Sport mardi soir pour la Ligue des champions.

Ainsi, avant le début de l’émission, « nous apprenions que des liens persistants existaient entre un ancien grand arbitre de notre compétition, Sébastien Delférière, et Felice Mazzu, au travers de l’agent Dejan Veljkovic. Des accusations importantes que n’a pas ignorées l’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise », résument nos confrères de RTL Sport sur leur site internet.