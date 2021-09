La Sûreté de l’Etat lance une campagne de recrutement exceptionnelle

La Sûreté de l’Etat recrute. 1.500 candidats sont recherchés (750 francophones et 750 néerlandophones), dans l’optique de constituer une réserve. « Le 10 juin dernier, le ministre de la Justice en visite à la Sûreté de l’Etat annonçait une augmentation substantielle de son budget devant lui permettre d’augmenter ses effectifs, rappelle le service de renseignement civil belge dans un communiqué. Ceci afin de permettre à la Sûreté de l’Etat de remplir de manière optimale ses missions actuelles et à venir dans un contexte de sécurité volatil et de plus en plus diversifié. »

« Cette volonté de renforcer un service vital pour la sécurité du pays se concrétise avec le lancement aujourd’hui de cette campagne de recrutement exceptionnelle, la plus importante de l’histoire de la Sûreté de l’Etat, poursuit le communiqué. » Les candidats peuvent postuler jusqu’au 14 octobre 2021 via le site https://selor.be/fr/emplois/job/AFG21149/Epreuve-pr-alable-en-vue-de-laconstitution-d-une-r-serve-de-recrutement-d-inspecteurs-m-f-x