Le journal gratuit Metro change de direction

La décision a été prise "en accord avec la direction du groupe Rossel", souligne ce dernier dans son communiqué. Ce départ marque un changement de structure au sein de Rossel: Metro va désormais être rattaché au Pôle Soir de Rossel, dirigé par Olivier De Raeymaeker. La direction opérationnelle du quotidien sera assurée par Werner Sluys, qui est nommé chief operating officer (COO).

Ce changement prend place dans des modifications plus profondes décidées par le groupe Rossel, qui crée un nouveau pôle pour regrouper ses "jeunes actifs urbains". Le Young Active Urbans sera rattaché au Pôle Soir et réunit les marques Metro et Kotplanet (dans laquelle il vient de prendre une participation majoritaire), Geeko, Belgium Iphone, Out, Cinenews et Streamnews. Toutes visent la communauté jeune, urbaine et active.