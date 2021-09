Deliveroo met en place une structure de dialogue avec ses coursiers

Ce Riders Forum sera composé de 20 représentants, élus par des coursiers, qui se réuniront tous les trois mois afin de débattre et d'échanger avec des représentants de la direction sur les différents enjeux qui touchent les coursiers en Belgique, dont la sécurité au premier plan. Les discussions se concentreront notamment autour de trois points prioritaires: les avantages dont les coursiers peuvent bénéficier de la part de Deliveroo, une plus grande accessibilité à des véhicules électriques à moindre prix et une offre de formations professionnelles pour les coursiers ainsi que leur famille.

Les représentants élus seront annoncés à la mi-octobre 2021.