Prix de l'énergie - L'inflation poursuit sa progression, poussée par les hausses des prix de l'énergie

Cette forte hausse de l'inflation est due aux hausses des prix des produits énergétiques, explique Statbel. L'inflation de l'énergie s'élève ainsi à 19,37%, contre 17,15% en août. Il faut débourser 17,3% en plus pour acquérir de l'électricité par rapport à l'an dernier. Le gaz naturel coûte lui 48,9% de plus comparé à l'an passé. Le prix du gasoil de chauffage, lissé sur 12 mois, a reculé de 4,7% en un an tandis que les carburants coûtent 18,5% de plus.