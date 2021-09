Dans le secret du vestiaire: voici ce que Nasser Al-Khelaïfi a confié à Lionel Messi après son premier but au PSG (vidéos)

Lionel Messi a inscrit son premier but sous le maillot parisien lors de la victoire 2-0 contre Manchester City, mardi, en Ligue des champions. « C’est vrai que j’avais assez hâte de marquer. J’ai peu joué ces derniers temps. Je n’avais joué qu’une fois ici (au Parc des princes, NDLR) mais petit à petit je m’adapte et je m’intègre à l’équipe », a déclaré « La Pulga » au micro de Canal+.

Quant à Nasser Al-Khelaïfi, il a tenu à féliciter tous les joueurs après ce succès. Ainsi, le président parisien est descendu dans le vestiaire. On l’a notamment vu prendre l’Argentin dans ses bras et lui confier quelque chose : « One goal, now, finish ». Un but qui met donc fin à l’acclimatation du principal renfort de l’été, enfin lancé dans son aventure parisienne.