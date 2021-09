Les partenaires sociaux demandent une révision du budget mobilité

La proposition des partenaires sociaux: ne plus imposer aux travailleuses et travailleurs éligibles à une voiture de société de rouler avec ce véhicule pendant un an avant de pouvoir l'échanger contre un budget de mobilité. Un changement essentiel car plus l'on profite longtemps de l'avantage d'une voiture de société, "plus il est difficile de convaincre de passer totalement ou en partie à d'autres modes de transport plus durables", soulignent-ils.

Cette proposition est bénéfique autant pour les employés que les employeurs, selon les deux Conseils dans leur avis. Pour les travailleurs, cela leur permettra de demander un budget mobilité directement et ainsi d'obtenir plus rapidement des informations sur le montant dont ils peuvent disposer. Pour les employeurs, l'avantage réside dans la simplification administrative, le calcul du montant du budget devenant plus clair et simple, selon les partenaires sociaux.