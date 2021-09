Pour Vandenbroucke, «la vaccination obligatoire du personnel soignant s’impose» face aux chiffres

Selon le Centre fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE), les employés des catégories d’âge les plus jeunes (18-34 et 35-44 ans) représentent deux tiers du personnel de soins non vacciné. Les résultats révèlent aussi que la couverture vaccinale dans toutes les régions est plus élevée dans les hôpitaux que dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins (MR/MRS).