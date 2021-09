Lionel Messi allongé derrière le mur du PSG: «C’est irrespectueux», pestent d’anciennes stars du ballon rond

« La Pulga » a décidé de se mettre au service de l’équipe. Et pas seulement en marquant un goal. On l’a aussi vu s’allonger avant un coup franc. Le but : se placer derrière le mur pour éviter que ce dernier soit surpris au moment de sauter.

Avec un onze de base équilibré, un Marco Verratti de gala et le premier but de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain a réussi contre Manchester City (2-0) un grand match en Ligue des champions qui va bien aider son travail de construction.

Une tâche ingrate que pas mal de monde n’a pas compris de la part d’un sextuple Ballon d’or. « Nous ne pouvions pas le croire », a lancé l’ancien joueur du Bayern Munich Owen Hargreaves sur BT Sport. « C’est l’un des plus grands de tous les temps, sinon le plus grand ».

Des propos corroborés par Rio Ferdinand (ex-Manchester United) sur RMC Sport. « Au moment où Mauricio Pochettino lui a demandé de faire ça sur le terrain d’entraînement, quelqu’un aurait dû intervenir et dire : ‘non, non, non, non, cela n’arrive pas à Leo Messi’. Tu ne peux pas. C’est irrespectueux, je n’aurais pas fait ça. Si j’étais dans cette équipe, je dirais ‘non, je vais m’allonger pour toi’. Je ne pourrais pas le laisser s’allonger comme ça. Je ne peux pas voir ça. Il ne salit pas son maillot. Ce n’est pas ce que fait Messi ».