Premier A220 pour Air France, nouvelle étape de la modernisation de sa flotte

Le dirigeant s'exprimait dans la zone industrielle de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle où le groupe dévoilait ce nouvel appareil amené à servir notamment sur les lignes intérieures françaises et intra-européennes.

"Cet appareil va permettre de commencer le renouvellement et la rationalisation de notre flotte, qui est un des leviers les plus importants pour baisser nos coûts unitaires", a déclaré le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith.

Ce premier A220, baptisé "Le Bourget", sera mis en service le 31 octobre sur un trajet Paris-Berlin, a révélé M. Smith. Six exemplaires seront livrés d'ici à la fin de l'année 2021 et 15 en 2022. Le wifi sera gratuit à bord.

Ces aéronefs remplaceront progressivement d'ici à 2025 les vieillissants A318 et A319, flotte court et moyen-courrier de la compagnie française.

Le programme A220 se compose de deux appareils: l'A220-100 (35 mètres de long) et l'A220-300 (38,7 m). Il propose une capacité de 100 à 150 sièges. Fabriqué à Mirabel au Canada, il correspond à l'ancien CSeries du groupe canadien Bombardier, un programme dont Airbus a pris le contrôle en 2017.

Selon Airbus, l'A220 "vient en complément de la famille A320" (A318, A319, A320 et A321), l'appareil moyen-courrier à succès de l'avionneur européen, avec 10.004 livraisons sur 15.690 commandes à fin août.

L'A220 a pour sa part été commandé à 623 exemplaires dont 173 ont été livrés.

Les plus grosses commandes sont venues jusqu'ici, outre d'Air France-KLM, des Américains Delta (95), JetBlue (70), Breeze Airways (60), de la lettone AirBaltic (50) et d'Air Canada (45). C'est SWISS qui a reçu fin 2016 le premier CSeries/A220 et la compagnie helvétique en exploite actuellement 30.

Airbus affirme que l'A220 consomme 25% de moins qu'un appareil comparable de la précédente génération, un élément mis en avant par Air France qui a promis de diviser par deux son empreinte CO2 par passager/kilomètre par rapport à 2005 d'ici à 2030 et de parvenir à zéro émission nette en 2050. Son coût d'exploitation par passager est en outre réduit de 10%.

Air France-KLM souhaite aussi renouveler ses moyen-courriers exploités par KLM et la "low cost" Transavia, jusqu'ici équipée de Boeing 737.