La légende brésilienne Pelé va quitter l’hôpital

Kely Nascimento avait suivi les progrès de la guérison de son père sur les médias sociaux au cours des derniers jours. On pouvait notamment voir Pelé à la physiothérapie, jouant aux cartes et avec des cheveux fraîchement teints.

Après environ quatre semaines, la légende du football brésilien Pelé devrait sortir de l’hôpital prochainement, selon des proches. « Maintenant qu’il va mieux et qu’il quitte l’hôpital pour poursuivre son rétablissement et son traitement à la maison, je retourne aussi dans ma petite maison », pouvait-on lire mercredi dans un texte accompagné d’une photo avec Pelé sur le compte Instagram de sa fille, qui vit aux États-Unis.

Sa santé a été à plusieurs reprises une source d’inquiétude ces dernières années. Il a subi plusieurs opérations de la hanche. Il avait également des problèmes de colonne vertébrale et de genou. Il y a deux ans, on lui a retiré un calcul rénal après une infection des voies urinaires. Pelé a notamment disputé 92 matches internationaux (77 buts) et a remporté trois Coupes du monde (1958, 1962, 1970). Selon la Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), l’attaquant a marqué 775 buts en 840 rencontres.