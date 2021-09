Boîtes de nuit: voici les conditions de réouverture à partir de ce vendredi

La seule vraie nouveauté au 1er octobre concerne les boîtes de nuit qui pourront rouvrir avec l’utilisation du Covid Safe Ticket (CST). Il s’agit d’une décision réglée au niveau fédéral, qui s’applique à l’ensemble du pays. Les nightclubs devront également assurer une qualité de l’air et une ventilation suffisantes.

Par contre, faute de cadre légal au niveau régional, les bars dansants n’auront théoriquement pas le droit de demander un CST à l’entrée dans la capitale (ni à Liège suite à une décision du gouverneur la semaine dernière). Selon nos informations, un nouvel arrêté devrait prolonger les mesures actuelles (huit par tables, pas de danse…) jusqu’à la mise en place du pass à Bruxelles. Il n’y aura simplement plus d’heure de fermeture imposée à 1 heure.

Les événements

Dès le 1er octobre, les organisateurs d’événements en intérieur rassemblant 500 personnes ou plus et d’événements en extérieur rassemblant 750 personnes ou plus pourront aussi utiliser le CST.