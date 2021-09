Immobilier: voici la rue la plus chère du pays

Le lancement du pacte de défense entre les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni est une étape majeure dans le « pivot » de la politique étrangère américaine. Il vient compléter le Dialogue quadrilatéral pour la sécurité entre les Etats-Unis, l’Australie, l’Inde et le Japon. Deux initiatives qui visent essentiellement à contenir la montée en puissance et l’expansionnisme de la Chine dans l’Indo-Pacifique.

La rivalité sino-américaine rappelle inévitablement la Guerre froide (1945-1989) par l’importance accordée à la bataille des valeurs et des idées. Les Etats-Unis présentent, en effet, ce face-à-face non seulement comme un choc de puissances économiques et militaires, mais aussi comme l’opposition entre des systèmes politiques radicalement différents. Contrairement à Donald Trump, le Président démocrate postule que la démocratie libérale est un atout de l’influence américaine sur la scène internationale. Sa convocation d’un Sommet des démocraties les 9 et 10 décembre prochains relève de ce story-telling.

L’administration...