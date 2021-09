Ligue des champions: la Juventus surprend Chelsea, le Bayern déroule et le Barça s’incline lourdement

Déjà surclassés 3-0 à domicile par les Bavarois il y a deux semaines, les Barcelonais ont encaissé un doublé de Darwin Nunez (3e, 79e s.p.) et un but de Rafa Silva (69e). Les joueurs de Ronald Koeman se retrouvent derniers de leur groupe avec 0 point.

Manchester United-Villareal

Manchester United a décroché une victoire in-extremis ce mercredi soir lors de la réception de Villareal. Après une ouverture du score pour les visiteurs par Alcacer, Telles a égalisé pour les Red Devils.

C’est finalement un grand Cristiano Ronaldo qui a marqué le but de la victoire dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Un but fatidique qui a électrisé Old Trafford et qui permet à Manchester United de prendre ses trois premiers points européens.

Salzburg-Lille

Après le nul face à Wolfsburg il y a deux semaines, Lille a été battu par Salzbourg (2-1) et son jeune prodige Karim Adeyemi, auteur d’un doublé, mercredi lors de la deuxième journée de Ligue des champions.

Le Losc, revigoré en Ligue 1 après deux victoires contre Reims et Strasbourg, n’a plus gagné en C1 depuis 9 matches. Mercredi, ses espoirs ont été douchés par les buts d’Adeyemi, tous deux inscrits sur penalty (35e, 53e). Les Nordistes ont ensuite réussi à réduire l’écart grâce à Burak Yilmaz (62e), mais cela n’aura pas été suffisant.

Wolfsburg-Seville

Wolfsburg a concédé le match nul face à Séville mercredi soir. Les visités ont ouvert la marque grâce à Steffen mais ont été surpris dans les dernières minutes de la rencontre par un penalty de Rakitic, l’ancien du Barça.