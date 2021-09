Procès des attentats de Paris: une victime s’adresse directement à Salah Abdeslam

Ce soir du 13 novembre 2015, Florian, alors étudiant de 24 ans, rejoint trois amis dans ce bar du Xe arrondissement de Paris, « un lieu très anodin, pas très joli, les stores abîmés, et très cosmopolite », tient à préciser le jeune homme, joues rosies et bras croisés devant le pupitre.

« Vers 21H25, c’est la déflagration ». Longiligne silhouette à la barre, Florian s’arrête un moment, se frotte le nez, puis reprend son récit : « Il faut bien se rendre compte que c’est extrêmement bruyant des armes automatiques », des « tirs en rafale » qui « ne s’arrêtent pas ». « Très vite », l’étudiant comprend que ce ne sont pas des « pétards », il se « jette à terre », se cache derrière « un radiateur ou un piano », il se souvient juste qu’il « dépasse » et s’angoisse d’être « très mal caché ». « J’allais me prendre une balle, c’était une évidence, donc je l’attendais », se rappelle-t-il. « A un moment ça s’arrête. J’ai ouvert les yeux, je me suis dit il y a un miracle ».

Un sentiment de courte durée. En levant la tête vers la rue, il voit « un assaillant, un homme de (son) âge, une arme à la main, extrêmement calme ». Il ne rentre pas « finir le travail » dans le restaurant mais continue à tirer à l’extérieur, « il achevait des gens je pense », dit Florian, aujourd’hui avocat.

Une portière claque, la voiture démarre. « Là, il y a un silence de mort de trente secondes », dans le bar « ça sent la poudre et ça sent le sang, très fort ». Puis viennent « les premiers cris, des cris de douleur absolument atroces », raconte Florian, qui « patauge dans le sang » et tente de « panser les plaies » des blessés. « Rencontrer la mort, c’est une expérience qui isole beaucoup », souligne le témoin, ajoutant pudiquement avoir « eu besoin d’un peu d’aide pour comprendre ce qui s’était passé ». Mais « il n’y a rien qui fait sens » dans ces attentats, lâche Florian, « content » d’avoir pu témoigner, sans « esprit de vengeance ».

« Sept balles »

Blessé d’une balle dans le bras à la terrasse du Carillon, Olivier lui n’est pas face à la cour « de gaieté de coeur ». « Je n’avais pas envie de venir », dit-il. Mais il le doit notamment à « Sébastien, qui est mort de sept balles dans le corps », annonce-t-il.

Depuis le début du procès, « on entend cent balles tirées, six balles tirées mais on ne sait pas ce que ça fait », s’énerve-t-il. Il tend son bras sur le côté, mime une arme, hurle dans le micro à le faire saturer : « Boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum ».

La salle d’audience est saisie. « Voilà ça fait ça sept balles. Ca détruit quelqu’un. Il a fallu quatre jours pour reconstituer son corps ».

S’en prenant aux combattants « de pacotille », « aux cerveaux grillés par le cannabis », Olivier ajoute un mot, en référence au principal des accusés présents dans le box, le seul membre encore en vie des commandos. « Salah Abdeslam, qui se fait passer pour un guerrier, n’est rien d’autre qu’une petite racaille. Moi j’ai vu faire son frère, il a tiré sur des gamines de 20 ans, elles étaient sans défense ».

A la fin de sa déposition, les avocats de Salah Abdelslam protestent. « Je sais qu’il y a de l’émotion, de la souffrance, mais j’ai énormément de mal à laisser passer les insultes, les invectives », s’agace Olivia Ronen. « Il n’y en a pas eu », rétorque l’avocat d’Oliver. Le deuxième avocat de Salah Abdeslam, Martin Vettes, se lève : « Minable petit démon, racaille, ce ne sont pas des insultes ? ».

Le président intervient, menace de suspendre l’audience, rappelle que le principal accusé a largement eu la parole – « il a dit +ces terroristes, ce sont mes frères+ », rappelle Jean-Louis Périès. « Qu’il modère lui aussi ses propos envers les parties civiles ». L’audience se poursuivait avec d’autres témoignages.