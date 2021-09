Les bénéfices de Colruyt "considérablement réduits" dans l'exercice en cours

Colruyt s'attend à ce que le résultat d'exploitation consolidé, et par conséquent le résultat net consolidé, de l'exercice 2021-22 soit "sensiblement inférieur" à celui de l'année dernière. "Cette évolution sera plus prononcée au premier semestre, le premier semestre de l'année dernière ayant notamment été influencé par la crise du Covid-19", indique le patron de la chaîne de supermarchés.

"À la fin de l'exercice 2019-20 et tout au long de l'exercice 2020-21, la pandémie mondiale a eu un impact sans précédent sur notre groupe, qui a pu être ressentie dans la vente, la production, la logistique et l'administration", a souligné Jef Colruyt.

Les ventes au détail ont représenté 84 % des revenus du groupe cette année. Les ventes au détail ont augmenté de 5,2 % pour dépasser 8,3 milliards d'euros. Les ventes dans les magasins d'alimentation ont augmenté principalement en raison de l'expansion et de l'augmentation des volumes hors ligne et en ligne pendant la crise du Covid-19. Et Colruyt, également à la suite de la crise de Corona, a connu une forte augmentation des ventes en ligne dans le domaine alimentaire et non alimentaire.