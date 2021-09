Budget: De Croo place la barre à deux milliards d’euros

Les travaux budgétaires au fédéral rentrent dans le vif du sujet. Ce mercredi matin, le Premier ministre a rencontré ses vice-Premiers pour établir le montant à dégager pour améliorer le déficit pour 2022. Il a placé la barre à deux milliards d’euros, ont appris nos collègues du Standaard. Il s’agit d’un compromis entre l’aile socialiste de son gouvernement, qui parlait d’un milliard, et l’aile libérale flamande qui voulait trois milliards.

La bonne nouvelle, c’est que des mesures pour un milliard d’euros ont été convenues de longue date, notamment en améliorant la lutte contre la fraude fiscale. Il faudra évaluer leur rendement et prendre des mesures pour un milliard supplémentaire. Pour ce second milliard aussi, une piste est avancée : l’entrée en vigueur, plus tôt que prévu de la taxe sur les comptes-titres. Rendement : 428,7 millions.