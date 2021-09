«Sinistre total», «Cauchemar»: la presse espagnole s’en prend au FC Barcelone et à Ronald Koeman après la défaite contre Benfica

Le FC Barcelone a subi une humiliation ce mercredi soir sur la pelouse de Benfica, en s’inclinant sur le score de 3-0 à l’occasion du deuxième match de la phase de groupe de la Ligue des champions. En deux rencontres, les Catalans n’ont toujours pas cadré le moindre tir et pointent à la dernière place de leur groupe avec zéro point au compteur, ainsi que six buts encaissés en deux matches.

Au vu de ses difficultés récentes en championnat, le Barça s’enfonce donc encore un petit peu plus dans la crise et l’avenir de Ronald Koeman semble plus que jamais incertain, comme l’affirme la presse espagnole, logiquement critique envers le club blaugrana ce jeudi.