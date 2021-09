Bruxelles n’a jamais été aussi peuplée

Avec 1.700 nouveaux habitants à Bruxelles, la croissance démographique de la Région a très légèrement augmenté, mais elle est toutefois la plus faible depuis 1998, selon le baromètre démographique 2021 de l’Institut bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA), cité dans les titres Sudpresse jeudi.

Le solde naturel positif

Mais contrairement à la Flandre et à la Wallonie où le nombre de décès dépasse le nombre de naissances, le solde naturel est resté positif en 2020 à Bruxelles. D’une part, la population bruxelloise est plus jeune : les 65 ans et plus représentent 13 % de la population et les mineurs 23 %.