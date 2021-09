Remco Evenepoel affiche sa frustration après les championnats du monde

Invité dans l’émission « Extra Time Koers », Remco Evenepoel a répondu franchement aux questions concernant la course en ligne des championnats du monde, qui avait lieu dimanche dernier à Louvain, et que Julian Alaphilippe a remporté pour la deuxième fois consécutive.

Avait-il les jambes pour être champion du monde ? « Oui », a-t-il honnêtement estimé. Mais la stratégie belge était uniquement organisée autour de Wout van Aert. « Le vendredi soir avant les championnats du monde, il y a eu une réunion avec tout le monde. Pour moi, ce que l’on attendait exactement de moi n’était pas très clair. Je suis parti avec cette incertitude. Le lendemain, je suis allé voir Sven (Vanthourenhout, entraîneur national) et Serge (Pauwels, entraîneur de performance) et je leur ai demandé : ‘Qu’attendez-vous de moi concrètement ?’ J’ai également dit sans détour que je pensais que dans un certain scénario, je pourrais être capable de gagner la course. ‘Est-ce que j’ai une chance ou pas ?’, ai-je demandé. ‘Non,’ fut la réponse. Ok, c’était clair », a avoué le jeune belge.