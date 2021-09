Ronald Koeman bientôt limogé du FC Barcelone? La direction du club catalan s’est réunie dans la nuit

Ronald Koeman est-il en train de vivre ses dernières heures en tant qu’entraîneur du Barça ? Selon les quotidiens catalans Sport et Mundo Deportivo, la direction du club catalan a eu une réunion de crise dans la nuit de mercredi à jeudi, aux alentours de 4 heures du matin, suite à l’échec sur la pelouse de Benfica.

Et selon les deux médias catalans, tout porte à croire que Barcelone devrait se séparer du coach néerlandais. Si cela se confirme, reste à savoir sur qui le président Joan Laporte va jeter son dévolu pour succéder à Koeman. Parmi les noms les plus fréquemment cités, on retrouve Xavi, Andrea Pirlo, ou encore le sélectionneur des Diables rouges Roberto Martinez.