WTA Nur Sultan: première demi-finale de la saison sur le circuit principal pour Alison Van Uytvanck

Pour une place en finale, la 2e tête de série de ce tournoi devra écarter la lauréate du duel entre la Roumaine de 23 ans Jaqueline Cristian (WTA 126) et la Serbe de 28 ans Aleksandra Krunic (WTA 166). En cas de victoire, ’Ali’ disputera sa cinquième finale WTA, elle qui a remporté les quatre premières, à Québec (2017), Budapest (2018, 2019) et Tachkent (2019). Van Uytvanck compte également un titre et une finale sur le circuit WTA 125.