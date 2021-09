Coronavirus: le Tour Down Under à nouveau annulé en 2022

Le Tour Down Under, déjà annulé en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, ne se tiendra pas non plus début 2022. Richie Porte, vainqueur en 2020, restera donc un an de plus tenant du titre de la course à étapes australienne, traditionnel lever de rideau du calendrier WorldTour.

« Le Santos Tour Down Under ne pourra pas avoir lieu en 2022 en raison de la fermeture des frontières et des quarantaines imposées aux équipes provenant de l’étranger », a écrit l’organisation dans un communiqué publié jeudi.