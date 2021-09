Le succès du paiement sans contact

La carte sans contact a pris une place importante dans le portefeuille des Belges : pour la première fois, il y a plus de paiements sans contact dans les magasins que de paiements traditionnels, pour lesquels il faut insérer la carte dans le terminal de paiement et saisir son code PIN. C’est ce que signale la société Bancontact Payconiq Company. Les consommateurs ont en outre déjà effectué en huit mois autant de paiements mobiles avec leur smartphone que pendant toute l’année 2020.

En 2020, année du coronavirus, le smartphone s’était déjà imposé comme moyen de paiement, mais cette année, les chiffres sont encore plus importants, constate Bancontact Payconiq Company. Entre janvier et août, les Belges ont ainsi utilisé leur smartphone 125 millions de fois pour payer, que ce soit via l’application Payconiq by Bancontact ou une application bancaire intégrant la solution de paiement mobile Bancontact. Une croissance de 69 % par rapport à la même période de l’année dernière. Le nombre de paiements de ce type a notamment triplé dans les magasins physiques par rapport à février 2020, avant la crise sanitaire.