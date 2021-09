Affaire Bygmalion: Nicolas Sarkozy déclaré coupable de financement illégal de sa campagne de 2012

Nicolas Sarkozy encourt un an d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende. Une peine d’un an de prison dont six mois avec sursis avait été requise à son encontre.

En mars, Sarkozy était devenu le premier ancien président de la Ve République à être condamné à de la prison ferme – trois ans dont un ferme –, pour corruption et trafic d’influence, dans l’affaire dite « des écoutes ». Il a fait appel.