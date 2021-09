Les magasins de vêtements remontent la pente, selon une étude de Belfius

Cette année, le CA s'est normalisé au premier trimestre, tandis que le deuxième a subi l'impact négatif des mesures de confinement imposées en avril (perte de chiffre d'affaires de -26%), obligeant les magasins à ne recevoir que sur rendez-vous. Un mouvement de rattrapage s'est produit en mai et les ventes sont revenues à un niveau normal en juin et juillet. Enfin, les chiffres d'affaires ont explosé en août.

"Nous nous attendons à ce que les vaccinations et le retour à une vie normale aient pour effet que les gens recommenceront à dépenser plus d'argent pour les services, tels que les cafés et restaurants, les divertissements, l'art et la culture, et que les achats de biens de consommation ralentissent. Provisoirement, nous ne constatons pas encore de confirmation de cette théorie par les chiffres", souligne Belfius.