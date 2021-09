Coronavirus - Les performances des entreprises plus contrastées pendant la crise (BNB)

Da manière générale, au cours de la période de douze mois allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 - définie dans l'étude comme la période dite de crise -, "la valeur ajoutée du secteur des sociétés non financières s'est réduite de 8% par rapport à 2019". Mais en comparant l'évolution des ventes à celle des coûts variables qui intègrent les achats d'inputs (biens et services acquis auprès d'autres firmes) et les salaires versés, 16% des firmes étaient dans le rouge, avec une augmentation plus que proportionnelle des coûts variables, et une marge négative à la fin de la période de crise.