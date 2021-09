Le prix des panneaux solaires pourrait augmenter

La Chine a réduit de 90% la production de silicium et de polysilicium dans la province du Yunnan (sud-ouest) et y a imposé une réduction de la consommation électrique jusqu'à décembre. Ces entreprises sont en effet très énergivores.

Le prix du polysilicium est à son plus haut niveau depuis 2011 et il n'est pas exclu que cette hausse se poursuive étant donné que l'offre va se faire plus rare. Cette matière est utilisée dans presque tous les panneaux photovoltaïques.