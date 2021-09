Macauley Bonne, attaquant d’Ipswich Town, a permis d’inscrire l’un des buts du week-end dernier contre Sheffield Wednesday en League One. Alors que son équipe était menée d’un but en toute fin de rencontre, le Zimbabwéen s’est caché derrière le gardien adverse pour lui subtiliser le ballon et servir ses coéquipiers qui sont parvenus à égaliser suite à cette action.