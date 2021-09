Forte demande pour les voyages au soleil cet hiver chez Brussels Airlines

Alors que la demande de voyages de loisirs vers des destinations de vacances typiques diminue généralement à la fin des vacances d'été, Brussels Airlines enregistre désormais une forte demande pour les destinations de vacances en automne également.

Parmi les destinations qui se rajoutent à l'offre durant l'hiver, on retrouve Kiev (Ukraine) à partir du 16 décembre mais aussi et surtout Lanzarote à partir du 31 octobre. De quoi renforcer la présence du transporteur sur les îles Canaries, où il desservira également Tenerife et Gran Canaria.