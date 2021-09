Les agences de paris s'interrogent sur la mise en œuvre du service bancaire de base

Or, le législateur a introduit, avec une entrée en vigueur fixée au 1er mai 2021, un droit à un service bancaire de base. Celui-ci garantit aux entreprises (et notamment celles actives dans des secteurs spécifiques et souvent méconnus comme les jeux de hasard) de disposer d'une banque et d'un service bancaire minimum, poursuit l'Union professionnelle, qui compte plusieurs centaines de membres.

Les gérants d'agences de paris, quoique basés en Belgique et donc plus aisément contrôlables, sont en outre discriminés par rapport aux acteurs étrangers de jeux de hasard, non licenciés en Belgique, fustige encore l'Upap. Selon elle, malgré leur illégalité d'agissement sur le sol belge, ces opérateurs non licenciés parviennent, et avec beaucoup plus de facilité que les opérateurs légaux, à nourrir des relations avec les institutions bancaires belges (intégration des solutions de paiements belges de type Bancontact ou Mastercard via des APIs sur les plateformes de jeux illégaux).