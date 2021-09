Fermeture de Logistics Nivelles - Pour la direction, le contrôle du matériel va prendre plusieurs jours

Jeudi matin, lorsque deux managers envoyés par la direction ont conseillé aux travailleurs venus pour reprendre leur poste de rentrer chez eux, la CNE a dénoncé une provocation de la part de Kuehne + Nagel. "Maintenant que le site de Nivelles peut rouvrir, nous devrons contrôler tout le matériel pour nous assurer qu'il réponde aux normes de sécurité, notamment alimentaire. Ceci prendra quelques jours", répond le porte-parole du groupe. Côté syndical, on convient que les produits frais devront faire l'objet d'une évacuation par une société spécialisée.

Une des craintes du personnel était de ne pas être payé alors que la grève a officiellement pris fin. "On parle à présent de chômage économique pour cause de force majeur mais le personnel est de plus en plus furax. La direction annonce qu'elle viendra sur place à 18h. Nous avons conseillé aux travailleurs de ne pas venir", indique le permanent CNE Didier Lebbe. Celui-ci confirme qu'une réunion de conciliation est programmée vendredi à 15h.