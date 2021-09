Un étudiant congolais placé en centre fermé: l’UCLouvain marque son incompréhension et demande des comptes

Peu loquace sur le sujet jusqu’ici, l’université où il était supposé s’inscrire a tenu à préciser sa position ce jeudi au travers d’une communication sur Twitter. « Mr Masudi Wasso a été autorisé à s’inscrire à l’ #UCLouvain . Sur la base des informations dont elle dispose, l’université ne comprend pas que l’accès au territoire lui soit refusé. Elle demande une clarification des raisons de ce refus et attend son nouvel étudiant, » a-t-elle fait officiellement savoir.

Nous rapportions ce mercredi le cas de Junior Masudi Wasso, 20 ans, cet étudiant congolais interpellé à l’aéroport de Zaventem puis placé depuis le 18 septembre au centre fermé Caricole après avoir passé un interrogatoire dirigé par la police aéronautique belge, puis s’être vu refuser l’accès sur le territoire par l’Office des Etrangers. Alors que celui-ci était en possession d’un visa valide, d’un passeport en règle et d’une autorisation de l’UCLouvain pour s’inscrire dans la filière Sciences Économiques pour l’année en cours, les policiers l’ayant interrogé ont jugé que celui-ci n’avait pas été capable de faire la démonstration de connaissances académiques de base.

Par téléphone, Marthe Nyssens, prorectrice en charge des droits humains au sein de l’université, détaille cette position. « Ce qu’il s’est passé, c’est que nous avons admis à l’inscription ce potentiel étudiant. Cette admission s’est faite sur base de l’analyse sérieuse. On ne comprend pas les raisons du refus de l’entrée sur le territoire de notre étudiant, » dit-elle, faisant état d’une situation visiblement inédite, du moins au cours des dernières années. « Les analyses que nous menons sont rigoureuses. Il faut d’abord satisfaire à une série de prérequis légaux, dont une équivalence de diplôme. Et puis est analysé le profil de l’étudiant pour savoir s’il a les aptitudes nécessaires. De nombreux dossiers sont refusés. Donc, sur cette base-là, cet étudiant était admis de plein droit. »

La prorectrice ajoute : « Nous avons été en contact durant plusieurs jours tant avec le cabinet du secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, ainsi qu’avec la ministre de l’Enseignement supérieur. Et sur base des informations que l’on a, on reste dans l’incompréhension. » En conséquence, l’UCLouvain a toutefois déjà pris une première décision : prolonger la période d’inscription de l’étudiant, qui expirait normalement au 1er octobre, jusqu’au 1er novembre, en espérant que le dossier connaisse une issue favorable.