France: un gynécologue parisien renommé visé par une enquête pour «viol sur mineur»

Spécialiste de l’endométriose, Emile Daraï a fait l’objet d’une plainte déposée le 24 septembre et est désormais visé par une enquête ouverte mardi pour « viol par personne ayant autorité sur mineur de plus de 15 ans ».

Emile Daraï, chef du service gynécologie à l’hôpital Tenon à Paris, est visé par une enquête pour « viol sur mineur » suite à une plainte et divers signalements qu’il conteste, a appris l’AFP jeudi auprès du parquet de Paris, confirmant une information de RTL. Lire aussi France: Nicolas Sarkozy condamné, le supplice judiciaire se poursuit Spécialiste de l’endométriose, Emile Daraï a fait l’objet d’une plainte déposée le 24 septembre et est désormais visé par une enquête ouverte mardi pour « viol par personne ayant autorité sur mineur de plus de 15 ans ». Les investigations ont été confiées à la Brigade de protection des mineurs, a indiqué la même source. Selon franceinfo, qui a publié une enquête sur M. Daraï après des témoignages sur le compte Twitter « Stop violences gynécologiques et obstétricales », celui-ci est accusé par plusieurs ex-patientes de pratiquer des examens vaginaux et rectaux de manière brutale et sans demander le consentement.

Il exerce toujours actuellement, a indiqué l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l’AFP. Interrogé par l’AFP, M. Daraï a indiqué : « Je récuse les faits et me remet aux conclusions de l’enquête conjointe de l’AP-HP et de Sorbonne Université », en cours depuis le 20 septembre selon l’AP-HP.

L’AP-HP a en outre indiqué de son côté prendre « très au sérieux » ces accusations. L’enquête interne a vocation à déboucher sur « un rapport écrit » à l’issue d’auditions, avant d’éventuelles « mesures ». D’après l’AP-HP, « six réclamations ont été adressées à l’hôpital Tenon entre 2013 et mi-septembre 2021 », portant sur « un manque d’information autour d’examens pratiqués durant des consultations de gynécologie, des examens douloureux ou un manque de considération. Certaines situations ont donné lieu à une médiation. » « Cinq nouveaux témoignages ont été reçus depuis mi-septembre », a encore indiqué l’institution. Le conseil départemental de Paris de l’Ordre des médecins a évoqué auprès de franceinfo trois signalements reçus en 2014 concernant le Pr Daraï. « Aucun autre signalement avant et après », « aucune patiente n’a souhaité poursuivre les démarches » d’après l’Ordre.