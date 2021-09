Footbelgate: Mogi Bayat porte plainte pour diffamation et violation du secret de l’instruction

« C’est avec le plus grand étonnement que l’on constate que le Parquet Fédéral, au stade actuel de l’enquête, collabore à une émission dans laquelle des pièces et des procès-verbaux d’une instruction judiciaire en cours sont étalées, de manière extrêmement sélective et tendentieuse, au mépris des règles les plus élémentaires du droit pénal et de la procédure pénale, et sont, par fragments, mises en images de façon lisible afin d’y associer des récits et des conclusions très éloignés de la réalité, une réalité qui fait l’objet d’une enquête depuis environ quatre ans », peut-on lire dans ce communiqué diffusé à la presse.