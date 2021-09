Prix de l’énergie: le gouvernement ne peut pas modifier la rente nucléaire

Face à l’augmentation des tarifs sur le marché de l’énergie, le gouvernement fédéral planche sur des solutions pour alléger la facture des ménages et des entreprises, ont indiqué jeudi à la Chambre le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) et sa collègue de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen). Une des pistes est de remplacer la cotisation fédérale par des accises. Augmenter la rente nucléaire, la taxe fédérale due par Electrabel sur les revenus issus de l’atome, est par contre exclu. Le contrat avec l’entreprise étant impossible à adapter, affirme le gouvernement.

« La demande relative au “windfall profit” (des gains exceptionnels liés à une situation imprévue, NDLR) est tout à fait justifiée », a indiqué Mme Van der Straeten, en réponse à Raoul Hedebouw (PTB). Les communistes avaient suggéré mercredi d’instaurer une taxe sur « les surprofits » que les « multinationales de l’énergie » tireraient de la hausse importante des prix de l’électricité. « Il a été demandé à la Creg (le régulateur fédéral, NDLR) d’examiner les profits excédentaires des centrales nucléaires et des éoliennes (dont les coûts de production restent inchangés, NDLR), et des fournisseurs », a répondu la ministre écologiste. « Engie paie aujourd’hui la rente pour le nucléaire la plus basse depuis dix ans. Seulement un tiers des profits sont retenus. J’ai immédiatement fait des recherches sur ce qu’on peut entreprendre. Et je suis littéralement pied et poings liés par le précédent gouvernement », a-t-elle expliqué.