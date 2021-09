Coronavirus - Brussels Airlines, Ryanair et d'autres s'engagent à respecter les règles de remboursement

"Au début de la pandémie, certaines compagnies aériennes ont imposé des bons d'achat aux passagers. Elles enfreignaient ainsi les règles de l'UE en matière de protection des consommateurs, ce qui était inacceptable", a rappelé le commissaire européen Didier Reynders. Selon la législation européenne, le voyageur lésé doit en effet toujours avoir le choix d'opter pour un remboursement.

Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) avait tiré la sonnette d'alarme, mais certains voyageurs ne parvenaient toujours pas à se faire rembourser. Le réseau des autorités nationales de protection des consommateurs (le "réseau CPC") et la Commission européenne avaient alors entamé il y a quelques mois un dialogue avec les "16 compagnies aériennes les plus souvent citées dans les plaintes des consommateurs". Ryanair et Brussels Airlines en font partie, mais aussi Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, TAP, Vueling et Wizz Air.