Conference League: La Gantoise signe un 6 sur 6 après sa victoire contre Famagouste (vidéo)

Après avoir battu Flora Tallinn 0-1 en Estonie, La Gantoise a aligné un deuxième succès en Conference League jeudi face à Anorthosis Famagouste (2-0). Les Buffalos partagent avec 6 points la tête du Groupe B avec le Partizan Belgrade, qui possède une meilleure différence de buts grâce à sa victoire 2-0 face à Tallinn après s’être imposé 0-2 à Anorthosis lors de la première journée. Gand se rend à Belgrade le 21 octobre.

Pour affronter l’équipe chypriote, Hein Vanhaezebrouck a opté pour un système avec quatre défenseurs, deux milieux récupérateurs et le trio Tarik Tissoudali- Roman Bezus et Alessio Castro-Montes en soutien de l’homme de pointe, Darko Lemajic. Après une timide entrée en matière d’Anorthosis, Gand a mis le pied sur le ballon et a porté le danger dans le camp adverse surtout via ses arrières latéraux, Nurio Fortuna (5e) et Andreas Hanche-Olsen (7e). Toutefois, la première véritable alerte pour Assaf Tzur s’est fait attendre : sur une combinaison entre Bezus et Tissoudali, l’Ukrainien a vu son tir repoussé par le gardien israélien et sur le rebond, le Néerlandais a tiré à côté (16e). Le remuant Tissoudali a eu plus de réussite lorsque Pavlos Korrea a dévié sa frappe de la tête dans son but (28e, 1-0).