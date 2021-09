Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 se distingue grâce à Ageas

AB InBev (49,15) était également en baisse de 1,16 pc tandis que KBC (78,04) progressait de 1,61 pc. Solvay (107,65) et UCB (96,80) étaient positives de 0,42 et 2,37 pc, arGEN-X (259,50) et Galapagos (45,16) remontant de 1,88 et 0,67 pc. Aperam (47,88) avait viré de 0,25 pc à la baisse alors que Umicore (51,24) valait 0,55 pc de plus, Ackermans (148,90) et Sofina (343,20) progressant de 0,61 et 1,30 pc. Proximus (17,14) et Telenet (32,96) étaient en hausse de 0,18 et 0,80 pc, Orange Belgium (19,42) et Bpost (7,61) gagnant par ailleurs 0,10 et 1,06 pc.

Hors indice, les résultats encourageants d'une recherche faisaient bondir Oxurion (1,93) de 10,2 pc, après avoir regagné jusqu'à 22 pc en séance. Acacia Pharma (2,02) plongeait par contre de 13,3 pc, Mithra (19,06) reculant de 2,2 pc alors que Sequana Medical (6,82) et IBA (19,00) s'appréciaient de 6,5 et 2,1 pc, Nyxoah (25,00) de 2 pc. D'Ieteren (127,00) ne regagnait plus que 0,9 pc après avoir sa chute de 3,6 pc de la veille, Shurgard (47,35) remontant de même de 4,9 pc. Euronav (8,20) et Exmar (4,20) étaient positives de 2,3 et 2 pc, Ontex (9,21) et Jensen (27,90) reculant par contre de 2 et 2,1 pc tandis que Unifiedpost (17,78) chutait de 3,5 pc.