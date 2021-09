Van Aert répond aux propos d’Evenepoel sur les Mondiaux: «Je ne comprends pas sa volte-face»

La tactique déployée par la Belgique dimanche lors de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme n’a pas eu l’effet escompté puisque l’équipe est repartie sans médaille et avec un leader, Wout van Aert, en 11e position. Mercredi soir, Remco Evenpoel n’avait pas caché sa frustration, estimant qu’il avait les jambes pour décrocher le maillot arc-en-ciel. Des propos qui sont revenus aux oreilles de van Aert.

« Je regrette ses déclarations », a confié le champion de Belgique ce jeudi après avoir reconnu le parcours de Paris-Roubaix. « Nous sommes partis pour ces Mondiaux avec une équipe forte et un bon esprit d’équipe. Je pense que la tactique était claire et tout le monde l’a acceptée. Je peux comprendre qu’il y ait des critiques quand on ne gagne pas, mais au sein même de l’équipe… Cela ne sert qu’à verser de l’huile sur le feu. Je pense que c’est dommage qu’il fasse volte-face et dise quelque comme ça. »