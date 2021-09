Des engins fabriqués en Belgique pour entretenir et moderniser le réseau ferroviaire

Le premier engin, un "wagon bac déchargeur", doit acheminer sur chantier de grandes quantités de ballast. Le second dénommé "unité de chargement de rails" transporte des rails et offre une manipulation sécurisée par deux personnes au lieu de six auparavant.

Ensemble, les deux entreprises ont proposé pour chaque engin "un concept original présentant de nombreux avantages, tant sur le plan de l'ergonomie de travail que de la sécurité", précise Infrabel. Le prix s'est aussi avéré très compétitif.