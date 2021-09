Les magasins "Planet Parfum" rebaptisés "April"

Le groupe a récemment ouvert trois magasins en Belgique et ajoute que d'autres ouvertures peuvent être ou sont à l'ordre du jour.

Bogart possède plus de 400 parfumeries et drugstores dans six pays (Belgique, Luxembourg, France, Allemagne, Israël, Emirats Arabes Unis) et emploie 2.200 personnes. Sur le territoire belgo-luxembourgeois, le nombre d'employés représente 449 personnes pour Planet Parfum et 390 personnes pour Di. Le groupe compte 97 points de vente et 33 instituts en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg.