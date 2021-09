Coronavirus: le nombre de cas est stable dans les écoles

Plus ou moins de cas covid dans les écoles ? La rumeur en direct de la cour de récré semble pencher pour « plus ». Les relevés statistiques ne le confirment pas. Durant la semaine du 20 au 26 septembre 2021, 1.800 cas de covid-19 à l’école ont été signalés aux équipes PSE (promotion et santé à l’école), assure l’ONE. Parmi eux, on compte 1.618 cas sur les 903.806 élèves de l’enseignement fondamental et secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, soit 0,18% des élèves. C’est incontestablement plus que la semaine du 13 au 19 septembre où les PSE relevaient 1.093 cas dont 997 élèves. Les données sont cependant difficilement comparables car il ne s’agit là que de déclarations partielles : mi-septembre, seuls 43 % des PSE avaient pris la peine de faire remonter les constats locaux vers l’ONE alors que cette fois ce sont 90 % des centres qui ont participé à l’opération. Sur base d’une rapide règle de trois on peut estimer à 2.000 le nombre de cas durant la semaine du 20 au 26 septembre et à 2.540 durant la semaine précédente. Le pouvoir organisateur de l’enseignement officiel WBE confirme la tendance en son sein : « le nombre de cas et de cluster est stable – même en légère diminution – par rapport à la semaine précédente », dit son administrateur délégué Julien Nicaise. Quoi qu’il en soit, on est loin d’un raz-de-marée.

Contacts étroits

Par ailleurs, l’ONE analyse désormais « le nombre de nouveaux contacts à haut risque (ou contacts étroits) et non plus le nombre de nouvelles mises en quarantaine pour apprécier les mesures pour limiter la propagation du virus car avec la vaccination complète et les infections récentes cette quarantaine est variable ». Aussi, sur base de cette résolution, l’ONE relève que durant la semaine du 20 au 26 septembre 2021, 1.941 élèves de l’enseignement fondamental, 2.176 élèves de l’enseignement secondaire et 1.205 membres du personnel encadrant ont été déclarés contacts étroits, d’après les informations connues des équipes PSE.