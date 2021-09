Covid Safe Ticket à Bruxelles: ce qui change dès ce vendredi

Les mesures actuelles ont été prolongées et seront valables jusqu’au 14 octobre en Région bruxelloise. Il s’agit des mesures toujours en vigueur dans l’Horeca, pour les cafés et restaurants et pour les réunions privées, comme des activités horeca professionnelles. La distance entre les tables est toujours d’1 mètre 50. Seules les places assises sont autorisées et 8 personnes maximum peuvent se retrouver autour de la table. Le niveau sonore est limité à 80db en intérieur et l’obligation du port du masque lors des déplacements en intérieur est toujours de mise.

Pour les offices et les cérémonies Un maximum de 200 personnes en intérieur et de 400 personnes en extérieur est autorisé. Le port du masque et la distanciation sociale sont toujours applicables. Ces mesures concernent les mariages civils, la visite individuelle ou collective d’un bâtiment de culte, les funérailles et crémations, mais aussi la visite d’un cimetière.

Pour les autres secteurs Pour les établissements du secteur culturel, récréatif et festif, le secteur des soins, les centres de sport et de fitness, les foires commerciales, les congrès et les résidences pour personnes vulnérables, les mesures actuelles sont prolongées jusqu'au 14 octobre. Seule l'heure de fermeture des bars et restaurants change.